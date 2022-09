Sondaggio Quorum/YouTrend: centrodestra e centrosinistra in calo, su il M5s. Terzo Polo al 5,2% (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Sondaggio Quorum/YouTrend per Sky Tg 24 dice che centrodestra e centrosinistra sono in calo, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna un punto percentuale in una settimana. Non sfonda il Terzo Polo di Calenda e Renzi. Secondo le rilevazioni Fratelli d’Italia è al 24,2% con una crescita dello 0,1% mentre la Lega perde lo 0,3% ed è al 13,5%. Forza Italia è in calo dello 0,6% e il centrodestra unito è al 47,3% rispetto al 48,5% della scorsa settimana. Anche il Pd cala (-0,8%) ed è al 21,9% mentre guadagnano decimali l’alleanza Sinistra-Verdi e Impegno Civico. Giù anche +Europa (-0,7%). Il M5s cresce di un punto percentuale e arriva al 12,1% mentre l’alleanza tra Azione e Italia Viva perde lo 0,1% e si attesta al 5,2%. ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilper Sky Tg 24 dice chesono in, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna un punto percentuale in una settimana. Non sfonda ildi Calenda e Renzi. Secondo le rilevazioni Fratelli d’Italia è al 24,2% con una crescita dello 0,1% mentre la Lega perde lo 0,3% ed è al 13,5%. Forza Italia è indello 0,6% e ilunito è al 47,3% rispetto al 48,5% della scorsa settimana. Anche il Pd cala (-0,8%) ed è al 21,9% mentre guadagnano decimali l’alleanza Sinistra-Verdi e Impegno Civico. Giù anche +Europa (-0,7%). Il M5s cresce di un punto percentuale e arriva al 12,1% mentre l’alleanza tra Azione e Italia Viva perde lo 0,1% e si attesta al 5,2%. ...

