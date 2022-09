Sondaggi politici elettorali oggi 5 settembre 2022: Fdi stacca il Pd, il M5S cresce ancora e si avvicina alla Lega (Di lunedì 5 settembre 2022) Sondaggi politici elettorali oggi 5 settembre 2022 Sondaggi politici elettorali oggi – Fdi stacca ancora il Pd, mentre il M5S continua a crescere avvicinandosi alla Lega: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Termometro Politico. Realizzata tra il 30 agosto e il 2 settembre, la rilevazione vede la conferma di Fratelli d’Italia come primo partito. Secondo il Sondaggio, infatti, il partito di Giorgia Meloni è in testa con il 24,8%, mentre il Pd, che perde tre decimi, si ferma al 23 per cento. Cala al 13,9 ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022)– Fdiil Pd, mentre il M5S continua arendosi: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Termometro Politico. Realizzata tra il 30 agosto e il 2, la rilevazione vede la conferma di Fratelli d’Italia come primo partito. Secondo ilo, infatti, il partito di Giorgia Meloni è in testa con il 24,8%, mentre il Pd, che perde tre decimi, si ferma al 23 per cento. Cala al 13,9 ...

lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - carcarlo28 : RT @busettodavide: Secondo un sondaggio condotto da Termometro Politico la maggioranza degli italiani, nonostante la martellante propaganda… - Antigon84594285 : RT @rubio_chef: A ragione. Lo stesso in Italia, solo che questi sondaggi non si fanno altrimenti le comunità ebraico sioniste fanno to to s… - ANaturesio63bis : RT @busettodavide: Secondo un sondaggio condotto da Termometro Politico la maggioranza degli italiani, nonostante la martellante propaganda… - controviaggio : RT @rubio_chef: A ragione. Lo stesso in Italia, solo che questi sondaggi non si fanno altrimenti le comunità ebraico sioniste fanno to to s… -