Sondaggi elettorali, la sfida per il voto: Pd incerto, M5s punta la Lega. Disastro Di Maio (Di lunedì 5 settembre 2022) FQChart è la media aritmetica settimanale dei Sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 29/8 al 4/9/2022 A venti giorni dal voto, e dopo una lunga pausa estiva, vediamo come i partiti si presentano ai nastri di partenza per la corsa elettorale del 25 settembre 2022. Questa è la prima di due FqCharts che anticipano un ulteriore stop Legato al blackout pubblico dei Sondaggi. Fratelli d’Italia ha preso le distanze dal suo diretto inseguitore, il Partito Democratico. La formazione di Giorgia Meloni fa registrare un 24,3% medio con punte del 25% in uno dei Sondaggi Ipsos* della settimana. Il Pd è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) FQChart è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni didegli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 29/8 al 4/9/2022 A venti giorni dal, e dopo una lunga pausa estiva, vediamo come i partiti si presentano ai nastri di partenza per la corsa elettorale del 25 settembre 2022. Questa è la prima di due FqCharts che anticipano un ulteriore stopto al blackout pubblico dei. Fratelli d’Italia ha preso le distanze dal suo diretto inseguitore, il Partito Democratico. La formazione di Giorgia Meloni fa registrare un 24,3% medio con punte del 25% in uno deiIpsos* della settimana. Il Pd è ...

