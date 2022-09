"Soldi per pagare le bollette". Salvini batte cassa all'Europa (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteo Salvini chiede all'Europa di dare Soldi a famiglie e imprese per fare fronte contro il caro bollette. «I giornali fanno ricostruzioni surreali, dicono che noi chiediamo di aiutare le famiglie a pagare le bollette perché ce lo chiede Putin. Io sono pagato da voi e solo a voi rispondo». Lo ha affermato Matteo Salvini a Treviso, una delle tappe più importanti del suo viaggio a Nordest. «Il ragionamento è semplice: l'Europa ha imposto delle sanzioni per fermare la guerra. Giusto. Stanno fermando la guerra? Non pare. Erano nate per mettere in ginocchio la Russia e punire Putin e chi ha invaso l'Ucraina. Ma chi sono le persone che stanno pagando veramente sulla loro pelle le sanzioni? Famiglie, lavoratori e imprenditori. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Matteochiede all'di darea famiglie e imprese per fare fronte contro il caro. «I giornali fanno ricostruzioni surreali, dicono che noi chiediamo di aiutare le famiglie aleperché ce lo chiede Putin. Io sono pagato da voi e solo a voi rispondo». Lo ha affermato Matteoa Treviso, una delle tappe più importanti del suo viaggio a Nordest. «Il ragionamento è semplice: l'ha imposto delle sanzioni per fermare la guerra. Giusto. Stanno fermando la guerra? Non pare. Erano nate per mettere in ginocchio la Russia e punire Putin e chi ha invaso l'Ucraina. Ma chi sono le persone che stanno pagando veramente sulla loro pelle le sanzioni? Famiglie, lavoratori e imprenditori. ...

matteosalvinimi : Forse qualcuno non ha ben compreso che le imprese rischiano di chiudere e le famiglie di non aver soldi per mangiar… - matteosalvinimi : Ha ragione il capo della CISL: soldi subito a famiglie e imprese per pagare le bollette di luce e gas o si rischia… - Mov5Stelle : Per aiutare imprese e famiglie ci vogliono i soldi! Ecco perché chiediamo un Energy Recovery Fund comune europeo,… - DomDellaValle : @AngeloCiocca @EnricoLetta Per la serie 'Le sanzioni funzionano', La Russia è in ginocchio', 'Putin ha i soldi solo… - mmartilivess : RT @apoxomenos: i soldi che darei per sapere ogni singolo dettaglio di quello che è successo sul set di quel film........ -