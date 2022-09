SNAI – Champions League: Juve, impresa a Parigi a 8,25. Tra le italiane parte favorito solo il Milan (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - Inizio di stagione europea in salita per tutte le squadre della Serie A. Il successo dei rossoneri in Austria a 2,10. Mercoledì Inter-Bayern e Napoli-Liverpool: l'«1» di Inzaghi a 4,00, quello di Spalletti a 3,55. Antepost: Manchester City in pole position Milano, 5 settembre 2022 – La strada delle quattro italiane impegnate in Champions League inizia in salita. La prima giornata mette di fronte Juventus, Inter e Napoli a tre squadroni: si comincia martedì sera dal Parco dei Principi con i bianconeri che – dopo il pareggio di Firenze in campionato – affronteranno il Psg di Messi, Neymar e Mbappé. È una vera impresa quella che attende la squadra di Massimiliano Allegri, che nelle quote SNAI parte indietro con il «2» addirittura a 8,25. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - Inizio di stagione europea in salita per tutte le squadre della Serie A. Il successo dei rossoneri in Austria a 2,10. Mercoledì Inter-Bayern e Napoli-Liverpool: l'«1» di Inzaghi a 4,00, quello di Spalletti a 3,55. Antepost: Manchester City in pole positiono, 5 settembre 2022 – La strada delle quattroimpegnate ininizia in salita. La prima giornata mette di frontentus, Inter e Napoli a tre squadroni: si comincia martedì sera dal Parco dei Principi con i bianconeri che – dopo il pareggio di Firenze in campionato – affronteranno il Psg di Messi, Neymar e Mbappé. È una veraquella che attende la squadra di Massimiliano Allegri, che nelle quoteindietro con il «2» addirittura a 8,25. ...

