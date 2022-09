Sky fa un regalo a tutti gli amanti di House of the Dragon: i fan sorpresi (Di lunedì 5 settembre 2022) Il successo de Il Trono di Spade non si è concluso con la fine della serie tv originale. La produzione, infatti, si è dimostrata interessata a portare avanti altri lavori ispirati al franchise. Il 22 agosto, tutti gli utenti Sky, hanno avuto modo di assistere alla prima puntata dello spin-off House of the Dragon. Si tratta di un progetto ambizioso, tratto dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. Negli ultimi giorni, i fan italiani hanno potuto godere di una scoperta sorprendente. Abbonati subito a Sky per non perdere le prossime puntate di House of the Dragon! Scegli l’offerta che fa per te! House of the Dragon, Sky sorprende i fan con un gesto inedito Gli spettatori hanno fatto fatica a resistere alla curiosità. L’attesa per l’arrivo di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 settembre 2022) Il successo de Il Trono di Spade non si è concluso con la fine della serie tv originale. La produzione, infatti, si è dimostrata interessata a portare avanti altri lavori ispirati al franchise. Il 22 agosto,gli utenti Sky, hanno avuto modo di assistere alla prima puntata dello spin-offof the. Si tratta di un progetto ambizioso, tratto dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. Negli ultimi giorni, i fan italiani hanno potuto godere di una scoperta sorprendente. Abbonati subito a Sky per non perdere le prossime puntate diof the! Scegli l’offerta che fa per te!of the, Sky sorprende i fan con un gesto inedito Gli spettatori hanno fatto fatica a resistere alla curiosità. L’attesa per l’arrivo di ...

tuttopuntotv : Sky fa un regalo a tutti gli amanti di House of the Dragon: i fan sorpresi #HouseoftheDragon #Iltronodispade #Sky… - sportli26181512 : Moto3 GP Misano, Foggia: 'Vittoria sognata, un regalo per mia madre'. VIDEO: Il pilota romano della Leopard domina… - s_mark46 : Certe volte ripenso al post-ultima gara di V, al dopo GP di Valencia e tutti i festeggiamenti ai box, ma soprattutt… - DaniBalla14 : @enorasi_ Io l’ho recuperato oggi perché era praticamente in regalo su Sky. Possono dire quello che vogliono, ma fi… - awylay : @13costasimone In tutta Roma. Da quando non c’è più la Serie A su Sky, ci accontentiamo del boato che si sente per… -