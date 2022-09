Skam Italia 6 | si farà? Come stanno veramente le cose

NetflixIT : Settembre inizia benissimo con la quinta stagione di Skam Italia, passando per la quinta stagione di Cobra Kai e un… - NetflixIT : 1 settembre SKAM Italia 5 La sessione d’esami di settembre: ?? - BLACK16790470 : RT @meowscloud: un professore x skam italia crossover [trama nei commenti] - kvrvndrr : RT @gleescovers: la retorica inc3l che la quinta stagione di skam italia ha pubblicizzato andrebbe denunciata, le menti dietro quel copione… - lunxstorta : @fallingmoony federico cesari (martino un skam italia) -

Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix a settembre 2022: c'è grande attesa per Skam 5 e per molto altro.Nel ruolo di Elia Santini, Francesco Centorame è il protagonista di questa quinta stagione di SKAM Italia. Da questa stagione Benedetta Gargari (interprete di Eleonora Sava) non fa parte più del cast ...