Sileri: Covid si muove come influenza, proteggere ancora i fragili (Di lunedì 5 settembre 2022) commenta 'Il Covid continuerà a circolare e a diffondersi come tutti i virus influenzali. Siamo in una fase di transizione dalla fase acuta a quella di un comune influenza. Possiamo dire che è la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) commenta 'Ilcontinuerà a circolare e a diffondersitutti i virusli. Siamo in una fase di transizione dalla fase acuta a quella di un comune. Possiamo dire che è la ...

askanews_ita : #Sileri: il #Covid si muove come l’influenza, occorre proteggere ancora i fragili #Pandemia #Coronavirus #Vaccini - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Sileri: Covid si muove come influenza, proteggere ancora i fragili #Covid #Sileri - ideas_brave : RT @MediasetTgcom24: Sileri: Covid si muove come influenza, proteggere ancora i fragili #Covid #Sileri - MediasetTgcom24 : Sileri: Covid si muove come influenza, proteggere ancora i fragili #Covid #Sileri - dellandro58 : @lauraboldrini Lo sa che siamo la nazione con più morti da covid per milioni di abitanti? Sicuro qualcosa non ha fu… -

Sileri: Covid si muove come influenza, proteggere ancora i fragili commenta 'Il Covid continuerà a circolare e a diffondersi come tutti i virus influenzali. Siamo in una fase di ... Lo sostiene il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in una intervista a La ... Agenzia askanews Sileri: Covid si muove come influenza, proteggere ancora i fragili "Il Covid continuerà a circolare e a diffondersi come tutti i virus influenzali. Siamo in una fase di transizione dalla fase acuta a quella di un comune influenza. Possiamo dire che è la peggiore di t ... Covid, Sileri: "In autunno probabile vaccino aggiornato a varianti" "Probabilmente a settembre, in autunno, sara' gia disponibile un vaccino aggiornato alle varianti. Pero' nel frattempo c'e' un vaccino che funziona, non aggiornato, ma che funziona. Quindi, se ora fai ... commenta 'Ilcontinuerà a circolare e a diffondersi come tutti i virus influenzali. Siamo in una fase di ... Lo sostiene il sottosegretario alla Salute Pierpaoloin una intervista a La ... Sileri: il Covid si muove come l'influenza, occorre proteggere ancora i fragili "Il Covid continuerà a circolare e a diffondersi come tutti i virus influenzali. Siamo in una fase di transizione dalla fase acuta a quella di un comune influenza. Possiamo dire che è la peggiore di t ..."Probabilmente a settembre, in autunno, sara' gia disponibile un vaccino aggiornato alle varianti. Pero' nel frattempo c'e' un vaccino che funziona, non aggiornato, ma che funziona. Quindi, se ora fai ...