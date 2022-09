Settimana corta | incontro Mastella-Consulta | sindaco deciso | studenti scettici

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ladegliè perplessa, se non in disaccordo, con la. Il Comitato studentesco ha incontrato stamani ilClemente, esprimendo la propria contrarietà a questa misura che il primo cittadino intende assumere nei prossimi giorni. Secondo i membri della, tale provvedimento non consentirebbe, tra le altre cose, di ripartire equamente e proficuamente nell’arco dei sette giorni il carico di lavoro di studi. Dal canto proprio, ilha osservato che tale misura è una risposta obbligata alla crisi energetica in atto e alla vera e propria “economia di guerra” che si prospetta per l’autunno- inverno prossimo, a ragione della crisi internazionale scatenata in Ucraina ...

