SERIE A QUINTA GIORNATA, IL TORO CERCA RISCATTO (Di lunedì 5 settembre 2022) Monday Night combattuto sulla carta, dove sia Torino che Lecce hanno iniziato la stagione mettendo in campo un buon calcio. Se i granata hanno avuto un riscontro anche in termini di punti, raccogliendone sette in quattro partite, i salentini ne hanno conquistati appena due, ma entrambi in rimonta contro Empoli e soprattutto Napoli al Maradona. La prima sconfitta poi, è arrivata contro l'Inter solamente a tempo scaduto. Ciò è indice di personalità, un requisito indispensabile per puntare alla salvezza, che spesso trascende dal semplice tasso tecnico. Non bastano i piedi buoni per rimanere in SERIE A. L'impegno in casa del Torino è comunque tutt'altro che semplice, considerando la voglia di rivalsa dei granata dopo la sconfitta arrivata in settimana a Bergamo. Gli ultimi precedenti in campionato però, sorridono ai giallorossi di Baroni: nella stagione 2019/20, l'ultima ...

