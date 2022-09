(Di lunedì 5 settembre 2022) Non solo irazzisti e di discriminazione territoriale deidella Lazio contro quelli del Napoli, nel weekend diA ci sono stati anche. Da parte deidellantus e di quelli dell’. Il Corriere della Sera ne scrive: “Fiorentina-ntus non è finita al novantesimo. Ieri sui social ha cominciato a circolare un video girato nel settore ospiti congravissimi: «I viola non sono italiani ma una massa di ebrei» e ancora «il viola è il colore che odio di più, sterilizziamo le donne così non ne nascono più»”. Non solo. “Oltre aioffensivi, sabato allo stadio, nel settore parterre di curva Ferrovia, c’erano anche un uomo e un ragazzino immortalati con ...

AntoVitiello : 41.500 il numero di tessere stagionali sottoscritte dai tifosi rossoneri per la Serie A 2022/23. Chiusa ufficialmen… - napolista : Serie A, i tifosi di #Juve e #Inter intonano cori antisemiti, il Milan denuncia alla Procura (VIDEO) I cori dell… - PaolaRgnm : RT @pallonatefaccia: È tornata la 'cara vecchia Serie A': sabato è stata la giornata dei cori antisemiti nel campionato italiano, a partire… - Segnale_Orario : RT @pallonatefaccia: È tornata la 'cara vecchia Serie A': sabato è stata la giornata dei cori antisemiti nel campionato italiano, a partire… - chourmo_oi : RT @pallonatefaccia: È tornata la 'cara vecchia Serie A': sabato è stata la giornata dei cori antisemiti nel campionato italiano, a partire… -

È la prima stagionale del Cesena, squadra che ha come obiettivo la promozione inB e lo ... Festeggio mister Alessandro Del Canto con la vittoria esterna al Dino Manuzzi pieno dioggi ...... quarto ufficiale : Enrico Gemelli di Messina Note : sereno, circa 23 gradi; terreno in erba naturale; SPETTATORI : abbonati : 2.274, biglietti in prevendita : 2.942 di cui 21ospiti, totale:...Il Genoa con una squadra forte ha dimostrato di essere in grado di fare risultati in Serie B, così come il Parma di giocarsela con tutti ...L'ultima partita di Serie B del sabato è stata quella tra il neo-retrocesso Genoa e il Parma di Fabio Pecchia, che finisce con uno spettacolare 3 a 3.