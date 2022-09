Serena Bortone vita privata | avete mai visto chi è il suo giovanissimo compagno?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Riflettori puntati sullaprovata dimaiildella giornalista e conduttrice di casa Rai?torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media, in vista dell’avvio della nuova stagione di Oggi è un altro giorno. Nel corso delle ultime ore, però, ecco che a tenere banco nel mondo del web troviamo ladella conduttrice, dopo una lunga estate vissuta in giro per la nazione al fianco del suo? Nel corso degli anni la conduttrice ha sempre manifestato un certo riserbo circa la sua, ma ecco che in queste ore troviamo tutti i riflettori del web puntati sulla sfera ...