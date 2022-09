Serena Bortone gela Massimo Cannoletta a Oggi è un altro giorno | “Sempre un po’ di pesantezza…”

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’inizio della nuova stagione diè unè stato scoppiettante, maha poito davanti le telecamere del programma proprio. L’attesa per il pubblico è finita e i programmi del palinsesto televisivo delle reti televisive prende il via anche in casa Rai, qui dove la nuova stagione prende il via con lo show della fascia pomeridianaè un, condotto da. Negli studi sono tornati, quindi, gli ‘affetti stabili’ della conduttrice qui dove figura anche, ex concorrente dei record de L’Eredità e opinionista dello show di Rai 1… ...

emanuelelopeess : Un applauso a Serena Bortone: brava, simpatica e pungente dove serve nel gestire la campagna elettorale e la parcon… - carotelevip : Metto su Rai1 mentre Serena Bortone dice: '... uccisi barbaramente da una dittatura. Pubblicità e poi ne parliamo'.… - Rita28854404 : #oggieunaltrogiorno Serena Bortone, che prende sotto braccio Francesco, per farlo stare più vicino, mi ha molto intenerito. - Benny111298 : Raga comunque la doppiezza e l'ipocrisia della Soleri la capii quando era ospite da Serena Bortone su Rai 1. Tutto… - jaimelsnnister : ODDIO È TORNATA LA SERENA BORTONE OGGI RICOMINCIO A VINCERE -

Oggi è un altro giorno: la conduttrice esce dallo studio per cercare i suoi ospiti A questo puntoè uscita fuori dagli studi del suo talk , come si vede nella foto in alto, per cercare ...Tra questi Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai Uno condotto dain onda dal lunedì al venerdì. Non appena si sono accesi i riflettori, ecco in studio Laura Freddi e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Serena Bortone apre in modo anomalo la prima puntata del suo talk: "Gli altri dove stanno" Si è aperta in modo anomalo la prima puntata di stagione di ...