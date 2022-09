Serbia senza Djokovic in Coppa Davis: Nole assente 'per motivi personali' (Di lunedì 5 settembre 2022) Novak Djokovic salta la fase a gironi delle Finals di Coppa Davis. Ad annunciarlo è il capitano della Serbia, Viktor Troicki: 'Non giocherà per motivi personali. Si è unito alla nazionale innumerevoli ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022) Novaksalta la fase a gironi delle Finals di. Ad annunciarlo è il capitano della, Viktor Troicki: 'Non giocherà per. Si è unito alla nazionale innumerevoli ...

VELOSPORT1960 : - Gazzetta_it : Serbia senza Djokovic in Coppa Davis: Nole assente 'per motivi personali' - MLauso : @AlexMuccini @parallelecinico Se per questo pure la Serbia ci sta pensando? Naturalizzare non è un problema se pren… - s_trillina : @CristinaMolendi Ne sai meno di niente. Non è il riscaldamento il problema. Sono le fabbriche che chiudono, la gent… - Kactus498954225 : @marcocorna32 @maxkava @AnnalisaChirico Senza considerare la Serbia distrutta dagli USA la Libia bombardata dalla F… -