Selvaggia Lucarelli affronta Maria Grazia Cucinotta sulla raccolta fondi per la bimba malata: “La invito a fare beneficenza consapevole” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Sto indagando sulle raccolte fondi da due anni, ho scritto in passato per esempio di Malika e della storia di Paolo Palumbo (su cui torno in questi giorni), nell’ultimo anno ho contattato molte famiglie per avere delucidazioni sulla gestione del denaro, perché quando si parla di malattie e bambini malati c’è un giro di soldi impressionante, purtroppo non accompagnato da altrettanta trasparenza”. Inizia così un post Instagram di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha ‘scoperchiato il vaso di Pandora’ delle raccolte fondi per i bambini malati e della frequente mancanza di rendicontazione delle donazioni, tante, che vengono fatte. “Oltre a individuare ambiguità, mi interessa educare le persone a fare una beneficenza consapevole. La buona fede non basta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “Sto indagando sulle raccolteda due anni, ho scritto in passato per esempio di Malika e della storia di Paolo Palumbo (su cui torno in questi giorni), nell’ultimo anno ho contattato molte famiglie per avere delucidazionigestione del denaro, perché quando si parla di malattie e bambini malati c’è un giro di soldi impressionante, purtroppo non accompagnato da altrettanta trasparenza”. Inizia così un post Instagram di. La giornalista ha ‘scoperchiato il vaso di Pandora’ delle raccolteper i bambini malati e della frequente mancanza di rendicontazione delle donazioni, tante, che vengono fatte. “Oltre a individuare ambiguità, mi interessa educare le persone auna. La buona fede non basta. ...

blogtivvu : Lorenzo Biagiarelli, fidanzato Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Ho accettato per un motivo”… - infoitcultura : Lorenzo Biagiarelli, fidanzato Selvaggia Lucarelli/ 'A Ballando con le stelle 2022..' - FQMagazineit : Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli conferma: “Ecco perché ho detto sì a Ballando con le Stell… - IsaeChia : #BallandoconleStelle 17, il compagno di Selvaggia Lucarelli svela l’unico motivo per cui ha accettato di far parte… - epofor3 : @stanzaselvaggia @nelloscavo Selvaggia Lucarelli dalla deficiente idiota quale è non ha capito che la donna è una zingara -