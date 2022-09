“Sei la cosa più importante” Alessandra Celentano | ecco con chi è | la foto conquista tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) Davvero emozionante l’ultimo gesto disui social network. L’insegnante di Amici ha infatti pubblicato una, con tanto di dedica, che ha fatto riferimento ad una persona per lei fondamentale. Quando i follower hanno osservato attentamente l’immagine, si sono sciolti e anche alcuni personaggi famosi si sono accodati ai complimenti. Lei è conosciuta dal pubblico per i suoi modi diretti e duri nell’affrontare le sfide e nel redarguire gli studenti, ma in questa occasione è uscito tutto il suo lato più tenero., in attesa di riprendere il lavoro ad Amici, ha voluto fare una dedica molto commovente. Laè diventata subito virale ed è stata ritenuta meravigliosa da migliaia di fan. Il mese scorso è stato invece diffuso un filmato, nel quale ...