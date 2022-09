Sebastiano Ricci e La nascita del Battista a GEP22

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 5 settembre 2022) Per le Giornate europee del patrimonio Bologna presenta il capolavoro diLadel, conservato alla Pinacoteca. Il 21 settembre alle 11 l’oratorio di San Giovanni dei Fiorentini, edificio sacro in cui si trovava la tela, sarà aperto al pubblico per mostrare i propri tesori. Giornate Europee del Patrimonio a Paestum Perché