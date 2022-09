Scuola: Affinita (Moige), 'Governo estenda bonus trasporti a scuolabus' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "In un momento così difficile e drammatico per le famiglie ci rattrista apprendere che dal bonus trasporti siano stati esclusi i bambini più piccoli che usufruiscono del servizio Scuolabus. Chiediamo che nei provvedimenti del Governo sempre vengano messe al centro le esigenze dei nuclei familiari. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di risorse e attenzioni". Così all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore del Moige, Movimento italiano genitori che aggiunge: "Chiediamo all'esecutivo che il bonus sia allargato anche allo Scuolabus". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "In un momento così difficile e drammatico per le famiglie ci rattrista apprendere che dalsiano stati esclusi i bambini più piccoli che usufruiscono del serviziobus. Chiediamo che nei provvedimenti delsempre vengano messe al centro le esigenze dei nuclei familiari. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di risorse e attenzioni". Così all'Adnkronos Antonio, direttore del, Movimento italiano genitori che aggiunge: "Chiediamo all'esecutivo che ilsia allargato anche allobus".

