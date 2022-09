Sciopero di Taranto: cresce nel territorio il numero di distributori a secco di carburante Da cinque giorni il presidio di autotrasportatori davanti alla raffineria Eni indetto da Usb (Di lunedì 5 settembre 2022) L'articolo Sciopero di Taranto: cresce nel territorio il numero di distributori a secco di carburante <small class="subtitle">Da cinque giorni il presidio di autotrasportatori davanti alla raffineria Eni indetto da Usb</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 5 settembre 2022) L'articolodinelildidi DaildiEnida Usb proviene da Noi Notizie..

jaakon_ : Ci mancavano solo lo sciopero degli autotrasportatori di carburante a Taranto. Maledetti. - PugliaReporter : Puglia: sciopero autotrasportatori, caos distributori a Taranto per protesta contro nuova gestione multinazionale -… - Labellasospesa : La gente comincia a inkazzarsi Cronaca | Taranto, Raffineria Eni: autotrasportatori in sciopero - NoiNotizie : Sciopero di #Taranto: cisterne bloccano varchi della raffineria Eni, inizia a mancare carburante anche nel resto de… - NoiNotizie : Per lo sciopero di #Taranto inizia a mancare carburante anche nel resto della #Puglia. Tra i distributori a secco c… -