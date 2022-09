Sciopero autotrasportatori di Taranto: Coldiretti lancia l’allarme su forniture di alimenti e lavorazioni nei campi (Di lunedì 5 settembre 2022) Sciopero autotrasportatori di Taranto: vanno avanti le proteste nella città pugliese. La Coldiretti della Regione fa sapere tutta la sua preoccupazione per le forniture di alimenti così come il rischio delle lavorazioni nei campi. Sciopero autotrasportatori di Taranto In corso lo Sciopero degli autotrasportatori di Taranto che continueranno le proteste fino a mercoledì 7 settembre. La manifestazione degli autotrasportatori di carburante, bloccati lungo le statali intorno alla raffineria Eni, è stata organizzata dall’Unione Sindacale di Base Usb. “La protesta prosegue comunque – fa sapere l’Usb – e ora registra anche la solidarietà di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022)di: vanno avanti le proteste nella città pugliese. Ladella Regione fa sapere tutta la sua preoccupazione per ledicosì come il rischio delleneidiIn corso lodeglidiche continueranno le proteste fino a mercoledì 7 settembre. La manifestazione deglidi carburante, bloccati lungo le statali intorno alla raffineria Eni, è stata organizzata dall’Unione Sindacale di Base Usb. “La protesta prosegue comunque – fa sapere l’Usb – e ora registra anche la solidarietà di ...

GiovinazzoLive : A rischio la distribuzione dei prodotti agroalimentari per lo sciopero degli autotrasportatori di carburante… - infoitinterno : Sciopero degli autotrasportatori. L'allarme di Coldiretti: «Consegne alimentari a rischio» - infoitinterno : Sos carburante: con sciopero autotrasportatori, colonnine in esaurimento - infoitinterno : Taranto, sciopero degli autotrasportatori davanti all'Eni: 80 tir in fila. 'Allarme per i rifornimenti' - infoitinterno : Coldiretti, sciopero autotrasportatori gasolio col contagocce e colonnine in esaurimento -