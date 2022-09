Sardegna, una famiglia di cinghiali “si rilassa” nel giardino di una casa a Costa Paradiso – Video (Di lunedì 5 settembre 2022) Una famiglia di cinghiali si “rilassa” nel “riposino di metà sera” a Costa Paradiso, in Sardegna. Una mamma con i suoi sei piccoli, che sembrano essere stabili nel villaggio, sono stati immortalati in un Video mentre si godono il relax in un giardino di un’abitazione. I cinghiali non sembrano minimamente spaventati dalla presenza di alcune persone e rimangono sdraiati sull’erba in un prato tra le sedie, un tavolo e della gente che li osserva e li filma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Unadisi “” nel “riposino di metà sera” a, in. Una mamma con i suoi sei piccoli, che sembrano essere stabili nel villaggio, sono stati immortalati in unmentre si godono il relax in undi un’abitazione. Inon sembrano minimamente spaventati dalla presenza di alcune persone e rimangono sdraiati sull’erba in un prato tra le sedie, un tavolo e della gente che li osserva e li filma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

