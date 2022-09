Sanzioni a Putin | cosa pensano davvero gli italiani | il sondaggio è uno schiaffo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Sarà il timore per le bollette in arrivo. Oppure la preoccupazione per le case meno calde in inverno. Fatto sta che tra gli, con il passare delle settimane, aumentano i dubbi sul conflitto tra Russia e Ucraina. Qualche settimana fa, i sondaggisti avevano già certificato un cambio di orientamento rispetto a quanto accade negli altri Paesi Ue. Ad esempio con la contrarietà della maggioranza dei cittadini all'invio delle armi a Kiev (il 20 luglio,Swg, il 49% degli interpellati si definiva in disaccordo rispetto alla scelta del governo). Adesso arriva la conferma sul tema del momento: le. Secondo la rilevazione settimanale di Termometro Politico, realizzata tra il 30 agosto e il 2 settembre, la maggioranza deglichiede un cambio di rotta. Di fronte all'impennata del prezzo del ...