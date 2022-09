Sanità, Nursing Up De Palma: “Finalmente in arrivo i tanto attesi arretrati per il personale sanitario” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Presidente del Sindacato Nazionale Infermieri denuncia a gran voce: “Dalla politica ora ci attendiamo risposte concrete e non le ennesime promesse che si tradurranno in effimeri castelli di cartone. Occorre diminuire l’immensa disparità esistente tra gli stipendi medi degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, rispetto a quelli della dirigenza medica”. Ed ancora, spiega il sindacalista: “Rientrano nel via libera del Ministero del Tesoro e quindi, a breve, nelle buste paga, arriveranno ben tre anni di arretrati (2019-2021) a diverse categorie di statali. Tra questi ci sono i nostri operatori sanitari, che percepiranno cifre di non poco conto. Nel caso degli infermieri, ai quali è stata riconosciuta, lo ricordiamo, anche una indennità specifica nel nuovo contratto, e questo grazie alle strenue battaglie del nostro sindacato, le cifre sono ancora più ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Presidente del Sindacato Nazionale Infermieri denuncia a gran voce: “Dalla politica ora ci attendiamo risposte concrete e non le ennesime promesse che si tradurranno in effimeri castelli di cartone. Occorre diminuire l’immensa disparità esistente tra gli stipendi medi degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, rispetto a quelli della dirigenza medica”. Ed ancora, spiega il sindacalista: “Rientrano nel via libera del Ministero del Tesoro e quindi, a breve, nelle buste paga, arriveranno ben tre anni di(2019-2021) a diverse categorie di statali. Tra questi ci sono i nostri operatori sanitari, che percepiranno cifre di non poco conto. Nel caso degli infermieri, ai quali è stata riconosciuta, lo ricordiamo, anche una indennità specifica nel nuovo contratto, e questo grazie alle strenue battaglie del nostro sindacato, le cifre sono ancora più ...

