Sangiovanni, malore prima dell’ultima tappa del tour estivo: come sta il cantante (Di lunedì 5 settembre 2022) Maria De Filippi ogni anno regala ai ragazzi la possibilità di farsi conoscere attraverso la loro arte. Durante Amici 20 un cantante in particolare ha conquistato i cuori di grandi e piccini, ovvero Sangiovanni. Con la sua faccia da bravo ragazzo e il suo modo di stravolgere la musica creando brani unici è riuscito a conquistare un quinto posto al Festival di Saremo 2022 con il brano Farfalle e una marea di dischi di platino ed oro nel corso di un anno e mezzo di carriera. Ieri sera, 4 Settembre 2022, Sangiovanni ha accusato un malore proprio poco prima dell’ultima data del suo tour estivo, che ha ottenuto quasi tutti sold out. Dopo ore di silenzio, attraverso il suo profilo social il cantante è tornato a parlare ai fan: ecco ... Leggi su tvzap (Di lunedì 5 settembre 2022) Maria De Filippi ogni anno regala ai ragazzi la possibilità di farsi conoscere attraverso la loro arte. Durante Amici 20 unin particolare ha conquistato i cuori di grandi e piccini, ovvero. Con la sua faccia da bravo ragazzo e il suo modo di stravolgere la musica creando brani unici è riuscito a conquistare un quinto posto al Festival di Saremo 2022 con il brano Farfalle e una marea di dischi di platino ed oro nel corso di un anno e mezzo di carriera. Ieri sera, 4 Settembre 2022,ha accusato unproprio pocodata del suo, che ha ottenuto quasi tutti sold out. Dopo ore di silenzio, attraverso il suo profilo social ilè tornato a parlare ai fan: ecco ...

trashalgia : #Sangiovanni costretto ad annullare un concerto per via di un malore: ecco ecco cosa è successo ??… - MondoTV241 : Amici, Sangiovanni, malore prima dell'esibizione, concerto rinviato ecco cosa è successo #sangiovanni #amici - infoitcultura : Sangiovanni costretto ad annullare il concerto a Cremona per un malore: “Soffro di fitte allo stomaco, più mi muove… - infoitcultura : Sangiovanni: malore durante il concerto a Cremona - blogtivvu : Paura per Sangiovanni: malore prima del concerto, come sta? “Fitte allo stomaco e nausea” #sangiovanni #amici -