San Salvatore Telesino, la scrittrice Rapuano presenta il romanzo “Scaffali di ricordi” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà presso l’Abbazia Benedettina del Santo Salvatore la presentazione del romanzo “Scaffali di ricordi”, 2000diciassette edizioni, dell’autrice Mariapia Rapuano. Un labirinto narrativo, un corposo concentrato di una moltitudine di contenuti che attestano sia l’impressionante ricchezza culturale dell’autrice, sia un continuum naturale di estro e poetica. Pubblicato dalla la casa editrice 2000diciassette, la cui Presidente è Maria Pia Selvaggio, che da sette anni opera in Campania per la promozione della lettura e della scrittura, la produzione è stata curata dalla editor, giornalista dott.ssa Mary Attento. In una nota così si esprime l’editrice Maria Pia Selvaggio riguardo “Scaffali di ricordi”: “Si rimane incantati e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà presso l’Abbazia Benedettina del Santolazione deldi”, 2000diciassette edizioni, dell’autrice Mariapia. Un labirinto narrativo, un corposo concentrato di una moltitudine di contenuti che attestano sia l’impressionante ricchezza culturale dell’autrice, sia un continuum naturale di estro e poetica. Pubblicato dalla la casa editrice 2000diciassette, la cui Presidente è Maria Pia Selvaggio, che da sette anni opera in Campania per la promozione della lettura e della scrittura, la produzione è stata curata dalla editor, giornalista dott.ssa Mary Attento. In una nota così si esprime l’editrice Maria Pia Selvaggio riguardo “di”: “Si rimane incantati e ...

ImmacolataCast2 : @Fraaa821 Oggi era il turno delle donne che in costume sardo e scalzi hanno riportato san Salvatore piccolo così si chiude la festa ???????? - retewebitalia : San Cataldo. Salvatore Vullo è il nuovo presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna -… - cagliaripad : Corsa degli scalzi, San Salvatore è tornato a Cabras - Zebrastiano : @Viglia_San_Jj #Binotto è come mio zio Salvatore che ti chiama e poi ti dice : 'Aspe' che cazzo ti dovevo di' - palermo24h : San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Salvatore Vullo nuovo presidente del quartiere Pizzo Carano-Sant'Anna -