San Paolo ‘Spia Celeste’ dei Romani nell’ultimo romanzo di Gorno

(Adnkronos) – E' un San Paolo diverso rispetto a quello tramandato dall'iconografia cristiana il Saulo di Tarso tratteggiato da Cristoforo Gorno, scrittore e autore televisivo, nel suo nuovo romanzo 'La spia Celeste' edito da Rai Libri e ambientato nella Damasco del 36 d.c., ovvero tre anni dopo la crocifissione di Cristo, dove tra fonti storiche accertate e vicende romanzate, si ipotizza un patto segreto fra l'apostolo delle genti e le autorità romane in Oriente, fra rapporti diplomatici, segreti, confidenze, documenti riservati, complotti, che precedono la nascita di quella che diventerà una religione universale, ossia il Cristianesimo. "Il titolo 'La spia Celeste' deriva da quanto io immagino, sulla scorta di alcuni dettagli tratti da fonti antiche – spiega Gorno, intervistato ...

