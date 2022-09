Salvini torna a condannare le sanzioni alla Russia: «L’unica emergenza si chiama bolletta, la Ue aiuti gli italiani» (Di lunedì 5 settembre 2022) Da Fano a Cernobbio, passando per i talk show in radio e tv: Matteo Salvini, ormai da giorni, sta criticando il sistema sanzionatorio che le istituzioni europee hanno imposto alla Russia. La sua voce – L’unica nel centrodestra che va in questa direzione – rivela l’ennesima crepa di una coalizione che non è mai apparsa davvero compatta su svariati temi di politica interna ed estera. Dopo il Forum Ambrosetti di ieri, nella mattina di oggi – 5 settembre – il leader del Carroccio è tornato a mostrare scetticismo sull’efficacia delle misure: «Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno scudo, un paracadute». A Bolzano, per un evento di campagna elettorale, Salvini ha sottolineato che ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Da Fano a Cernobbio, passando per i talk show in radio e tv: Matteo, ormai da giorni, sta criticando il sistema sanzionatorio che le istituzioni europee hanno imposto. La sua voce –nel centrodestra che va in questa direzione – rivela l’ennesima crepa di una coalizione che non è mai apparsa davvero compatta su svariati temi di politica interna ed estera. Dopo il Forum Ambrosetti di ieri, nella mattina di oggi – 5 settembre – il leader del Carroccio èto a mostrare scetticismo sull’efficacia delle misure: «Al posto delle, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere glied europei con uno scudo, un paracadute». A Bolzano, per un evento di campagna elettorale,ha sottolineato che ...

