Salvini sulle orme di Orban: contro le sanzioni alla Russia, per sfruttare la war fatigue (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il settimo pacchetto varato prima dell’estate, l’Ue arranca sulle prossime mosse: cala il consenso verso le restrizioni ai russi, i governi sono sempre più in difficoltà, emergono i freni sovranisti. E non c’è un Churchill con un linguaggio di verità su “sangue, fatica, lacrime e sudore” Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il settimo pacchetto varato prima dell’estate, l’Ue arrancaprossime mosse: cala il consenso verso le restrizioni ai russi, i governi sono sempre più in difficoltà, emergono i freni sovranisti. E non c’è un Churchill con un linguaggio di verità su “sangue, fatica, lacrime e sudore”

