Salvini il giullare | ' Ministero dell' Innovazione a Milano e ministero del mare in Sicilia'

Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : - DagioniAndrea : @Agenzia_Ansa #Lamorgese , cara signora , si occupi del problema migranti , Salvini è un giullare ???????, tuttavia p… - mino1952 : Ma qualcuno vuole spiegare all'onorevole Salvini che non può dal punto di vista morale,visto il suo filoputinismo,… - FabrizioDeSand1 : @LisaTorna Lei dimentica il governo Conte 1 Il problema della lega,senza risolvere il quale non decollerà più,si ch… -

Globalist.it

Il capo della Lega Matteo Salvini continua con le sue buffonate: e allora perché non alle altre regioni E un ministero della montagna no E dei laghi E delle colline E delle poanure e dei fiumiFirenze non ama Salvini , e probabilmente Salvini non ama Firenze. Al di là delle vicende personali. Non dico che ...