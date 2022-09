fabiochiusi : È sicuramente un caso, ma è paro paro quello che dice la propaganda russa: le sanzioni colpiscono non noi ma chi le… - TheLullaby : RT @PossibileIt: Conte, Salvini, Berlusconi hanno fatto cadere un governo a luglio. Che è un'idea del cazzo, ma grossa, soprattutto se hai… - fcontro : RT @globalistIT: - Lucia41194788 : RT @PossibileIt: Conte, Salvini, Berlusconi hanno fatto cadere un governo a luglio. Che è un'idea del cazzo, ma grossa, soprattutto se hai… - peterpatti : RT @PossibileIt: Conte, Salvini, Berlusconi hanno fatto cadere un governo a luglio. Che è un'idea del cazzo, ma grossa, soprattutto se hai… -

Sarebbe incredibile - ha proseguito- se l'Europa non muovesse un dito, visto che rischiamo di lasciare al buio e al freddo milioni di italiani. Se non si muove l'Europa, deve farlo il ...Inoltre l'algoritmo di TikTok è ben diverso da quello di Meta o Twitter: più che labase di ... E scarsa segmentazione del pubblico (come il post disulle pensioni). Le regole per i ... Salvini, il fan di Putin, chiede per l’ennesima volta la fine delle sanzioni alla Russia Il capo della Lega continua nella sua linea comoda per il Cremlino con la scusa di proteggere gli italiani. "Serve uno scudo" ...L’analisi dell’impatto di Facebook e Twitter sul primo mese di campagna elettorale (1 agosto-1 settembre) realizzata da Sociometrica e AidaMonitoring ...