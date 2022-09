Salvini contro il consigliere leghista e il video con la mendicante rom | «Ha sbagliato | ha fatto una fesseria che poteva risparmiarsi»

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 settembre 2022) «Ha, hauna, perché i problemi si risolvono con le ordinanze, le leggi, le forze dell’ordine. Il problema dei campi rom non lo risolvi con une prendendotela con una persona». Arriva alla fine di una giornata di polemiche il commento di Matteoa proposito deldeldella Lega al Quartiere 3 di Firenze Alessio Di Giulio, che al centro della città fiorentina riprende una donna di etnia rom intenta a mendicare dicendo: «Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più». «Se lorisparmiare. Io da ministro degli Interni i campi rom li sgombravo facendo rispettare la legge», ha detto il leadera Skytg24. Non perde però l’occasione di lanciare una frecciatina al Pd, ...