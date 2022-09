Salvini ancora contro le sanzioni alla Russia: “Non funzionano, l’Ue ha il dovere di aiutare gli italiani” (Di lunedì 5 settembre 2022) Salvini ancora contro le sanzioni alla Russia: “Non funzionano” Il leader della Lega Matteo Salvini torna a scagliarsi contro le sanzioni imposte alla Russia dai Paesi occidentali. Nel corso di un comizio a Rovereto, in Trentino, infatti, il segretario del Carroccio ha dichiarato: “L’emergenza oggi sono le bollette. Sono arrabbiato perchè tutta Europa sta intervenendo sulle bollette. E la bolletta non è di destra o di sinistra. Intervenire oggi è fondamentale. L’Europa sei mesi fa ha imposto le sanzioni contro la Russia per fermare la guerra? Sì. Le sanzioni contro la Russia stanno ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022)le: “Non” Il leader della Lega Matteotorna a scagliarsileimpostedai Paesi occidentali. Nel corso di un comizio a Rovereto, in Trentino, infatti, il segretario del Carroccio ha dichiarato: “L’emergenza oggi sono le bollette. Sono arrabbiato perchè tutta Europa sta intervenendo sulle bollette. E la bolletta non è di destra o di sinistra. Intervenire oggi è fondamentale. L’Europa sei mesi fa ha imposto lelaper fermare la guerra? Sì. Lelastanno ...

AlexBazzaro : Quando arriveranno le prime bollette triplicate a famiglie ed aziende dubito Salvini sarà ancora così solo, come di… - nicolaMeneghet3 : @mariosalis Non sono pro Putin, ma manco con Biden. Ancora state a parlare di Salvini? - mafberla : RT @AlexBazzaro: Quando arriveranno le prime bollette triplicate a famiglie ed aziende dubito Salvini sarà ancora così solo, come dicono i… - theoretro : @HoaraBorselli Io ancora non trovo giusto che pago ogni singola e fottuta tassa compreso il bollo auto, e migliaia… - agostin90097750 : @sole24ore ...vedrete dopo i consigli della Meloni e di Salvini, in particolare, il peggio deve ancora venire, ma è… -