Salute, al Centro Monzino di Milano nuovo programma di cardiogenetica (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Centro cardiologico Monzino di Milano ha avviato un nuovo programma di cardiogenetica, coordinato dalla dottoressa Valeria Novelli, esperta del settore ed affiancata da un gruppo multidisciplinare dedicato di cardiologi e ricercatori del Centro che compongono il Genetic Heart Team. Strutturato con un servizio di visite ambulatoriali e un laboratorio di ricerca altamente specializzato, il programma offre un percorso diagnostico e terapeutico per pazienti con sospetta aortopatia, cardiomiopatia e canalopatia su base ereditaria. Il programma qualifica il Monzino come uno dei pochi centri in Italia capace di diagnosticare e trattare le principali forme di malattie cardiache ereditarie. Si tratta di malattie rare, di cui ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilcardiologicodiha avviato undi, coordinato dalla dottoressa Valeria Novelli, esperta del settore ed affiancata da un gruppo multidisciplinare dedicato di cardiologi e ricercatori delche compongono il Genetic Heart Team. Strutturato con un servizio di visite ambulatoriali e un laboratorio di ricerca altamente specializzato, iloffre un percorso diagnostico e terapeutico per pazienti con sospetta aortopatia, cardiomiopatia e canalopatia su base ereditaria. Ilqualifica ilcome uno dei pochi centri in Italia capace di diagnosticare e trattare le principali forme di malattie cardiache ereditarie. Si tratta di malattie rare, di cui ...

pdnetwork : . @robersperanza : “tutte le forze politiche assumano l'impegno a riconoscere che nella lotta al Covid il diritto a… - EASYjinyoung : Non so se è così in tutta Italia, ma qui nella mia città c’è un centro di salute mentale gestito dalla usl del terr… - SrlArt : RT @legalizzas: Io sono convinto che ognuno di noi ha un amico Salviniano o Meloniano che usa #cannabis. Quella parte meno ipocrita che n… - Antonel76642383 : RT @AnnaMDiGennaro: 'Mettiti in mezzo' dice all'uomo, il Signore pone al centro quello che davvero è importante, non le chiacchiere ma la v… - Dustikreal : 'Edificio dell'anno' un centro sanitario ricoperto di piante medicinali -