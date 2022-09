Salisburgo-Milan | rivedi la conferenza di Pioli | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ilcon lastampa di Stefanoalla vigilia di, sfida valida per la prima gara del Gruppo E nella. La squadra rispetto ad un anno fa è più matura. Negli ultimi mesi la preparazione è stata buona e l’esperienza dell’anno scorso ha insegnato ai rossoneri la difficoltà di affrontare le più grandi formazioni europee. C’è un po’ di paura nello sfidare gli austriaci, dei quali il tecnico teme il grande ritmo e la facilità di produrre un calcio molto offensivo. Infine anche una battuta sull’incontro con Cardinale, definito come una persona molto carismatica e positiva. Con lui ilè in mani molto solide e preparate. Presente al suo fianco anche capitan ...

Davide Calabria, difensore del, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro ildi Champions League Davide Calabria, difensore del, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro ildi Champions League. Le sue dichiarazioni:: ...(AUSTRIA) - "Ilè un squadra veloce, intensa, con qualità, abituata a fare la partita: domani servirà undi alto livello. Dobbiamo essere molto attenti e determinati, giocare un calcio con un livello ...