Salisburgo-Milan in tv | Champions League | su che canale vederlo | orario | probabili formazioni | streaming

Salisburgo-Milan, per i rossoneri è arrivato il momento di esordire nella Champions League 2022-2023, nella prima giornata del Gruppo E. Gli uomini di Pioli, dopo aver vinto il derby contro l'Inter, fanno visita alla temibile compagine austriaca. Leao e compagni riusciranno a compiere un blitz che potrebbe già aumentare in maniera importante le possibilità di qualificazione? La parola al campo: unico giudice supremo. La partita Salisburgo-Milan, valida per la prima giornata della Champions League 2022-2023, si giocherà alla Red Bull Arena, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.00. Il match sarà visibile in tv su Sky Sport Action e in diretta streaming su Infinity +, Sky Go e NOW.

