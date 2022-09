Salerno, pubblica illuminazione strade: lavori di manutenzione straordinaria (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Provincia di Salerno consegna i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione stradale delle intersezioni SP 30, SP 417, SP 30 e SP 317 per un importo complessivo di euro 54.511,67. “L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – verrà consegnato presumibilmente il 20 settembre p.v. e consiste nella manutenzione straordinaria dell’illuminazione stradale delle intersezioni SP 30, SP 417, SP 30 e SP 317 con rifacimento quadri elettrici, spostamento e integrazioni punti luce e conversione a Led. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Provincia diconsegna ididegli impianti elettrici e distradale delle intersezioni SP 30, SP 417, SP 30 e SP 317 per un importo complessivo di euro 54.511,67. “L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – verrà consegnato presumibilmente il 20 settembre p.v. e consiste nelladell’stradale delle intersezioni SP 30, SP 417, SP 30 e SP 317 con rifacimento quadri elettrici, spostamento e integrazioni punti luce e conversione a Led. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla ...

