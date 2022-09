Salerno, lavori di manutenzione straordinaria in vista dell’anno scolastico 2022/23 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Centro, per un importo complessivo di quasi 200 mila euro. “Sono interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19 – dichiara il Presidente Michele Strianese – e di manutenzione diffusa. Abbiamo accorpato i lavori in 3 blocchi: area nord, centro e sud della provincia di Salerno. In questo caso quindi, in merito all’area Centro, stiamo intervenendo al PROFAGRI di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La Provincia di, indell’inizio/2023, sta eseguendodiper fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Centro, per un importo complessivo di quasi 200 mila euro. “Sono interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19 – dichiara il Presidente Michele Strianese – e didiffusa. Abbiamo accorpato iin 3 blocchi: area nord, centro e sud della provincia di. In questo caso quindi, in merito all’area Centro, stiamo intervenendo al PROFAGRI di ...

ottopagine : Salerno, illuminazione strade: al via i lavori di manutenzione straordinaria #Salerno - zazoomblog : Salerno pubblica illuminazione strade: lavori di manutenzione straordinaria - #Salerno #pubblica #illuminazione - EsgData : ??#Appalto da € 6.775.057 per lavori di costruzione piste ciclabili in provincia di #Salerno. - RobangUtan : @CorriereG Il Toro è una Salerno-Reggio Calabria del calcio. Nessuno ci guadagna nel realizzare il progetto anzi, è… - CCISS_Ministero : RA02 Raccordo Autostradale Salerno-Avellino fine tratto chiuso causa lavori tra Svincolo Torchiati (Km 16,3) e RA02… -