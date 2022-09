Salernitana: preso il baby Okebe (Di lunedì 5 settembre 2022) La Salernitana ha ingaggiato dalla lista svincolati il centrocampista franco-camerunese Uriel Okebe, classe 2005 ex Pisa. Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Laha ingaggiato dalla lista svincolati il centrocampista franco-camerunese Uriel, classe 2005 ex Pisa.

zazoomblog : Salernitana: preso il baby Okebe - #Salernitana: #preso #Okebe - Simone24790703 : @forumJuventus ???????? agosto 2023 questa squadra al top ? ?????? ha pareggiato con squadre ke hanno preso 4 pere da squa… - Vale_____98 : @DanieleVolpe7 Un po' 'come fare 0-0 contro una squadra che ha preso 4 pere dalla Salernitana - Claudia77ssl : @FDRmou Ridi pure stasera. La prima partita vera e vi hanno preso a pallonate nn so mica tutte salernitana cremonese e Monza - SeasonJuvAhead : @Lazurismo Tu per pareggiarla con noi hai dovuto rubarla..sono finite ora Cremonese Monza e salernitana ?? già stase… -