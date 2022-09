Salernitana | Nicola | “Buona prestazione | peccato il gol nel momento migliore”

(Di lunedì 5 settembre 2022) Davide, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 dell’Arechi contro l’Empoli. “Tutti i punti sono guadagnati e vengono a premiare il lavoro fatto in settimana. Questa è la terza gara in sette giorni, e i ragazzi hanno fatto molto bene. Nei primi 20 minuti non avevamo il timing giusto, quando riconquistavamo palla eravamo lenti a uscire dalla zona di recupero e a sfruttare gli spazi che loro lasciavano. Il nostro palleggio era privato della velocità, cosa che abbiamo fatto bene nel secondo tempo.aver subito il gol nel nostroma fa parte del gioco”. Sulla prossima sfida di campionato contro la Juventus, ha affermato: “Adesso abbiamo una trasferta contro una squadra molto forte, sono curioso di capire dove possiamo arrivare. Possiamo ...

