Salernitana-Empoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di lunedì 5 settembre 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Salernitana-Empoli, partita valida per la quinta giornata della Serie A 2022/2023. Buon avvio di stagione per i padroni di casa, che hanno conquistato già cinque punti e cercano un altro successo interno. Gli ospiti arrivano da tre risultati utili di fila ma sono ancora a caccia della prima vittoria. Appuntamento con il fischio d'inizio alle 18:30 di oggi, lunedì 5 settembre, all'Arechi. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta. I TELECRONISTI SportFace.

