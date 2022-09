Salernitana-Empoli, le probabili formazioni del match (Di lunedì 5 settembre 2022) Penultima partita della quinta giornata di Serie A 2022/23. Allo Stadio Arechi tra poche ore si giocherà Salernitana-Empoli, match non banale che potrà divertire il pubblico sugli spalti. I padroni di casa hanno iniziato la stagione con una vittoria, due pareggi ed una sconfitta; l’1-1 di Bologna avrà sicuramente dato motivazioni agli uomini di Nicola. Dall’altra parte, l’Empoli si trova più giù in classifica, poiché finora i toscani non sono ancora riusciti a vincere una partita. Vista ancora l’indisponibilità di Lovato, Nicola decide di dare fiducia al suo terzetto di difesa, con Daniliuc pronto a subentrare. A centrocampo spazio dal primo minuto a Kastanos al posto di Vilhena, mentre confermato il duo Bonazzoli-Dia in attacco. Zanetti non potrà contare su Baldanzi, il giovanissimo gioiello messo in luca nella ... Leggi su zon (Di lunedì 5 settembre 2022) Penultima partita della quinta giornata di Serie A 2022/23. Allo Stadio Arechi tra poche ore si giocherànon banale che potrà divertire il pubblico sugli spalti. I padroni di casa hanno iniziato la stagione con una vittoria, due pareggi ed una sconfitta; l’1-1 di Bologna avrà sicuramente dato motivazioni agli uomini di Nicola. Dall’altra parte, l’si trova più giù in classifica, poiché finora i toscani non sono ancora riusciti a vincere una partita. Vista ancora l’indisponibilità di Lovato, Nicola decide di dare fiducia al suo terzetto di difesa, con Daniliuc pronto a subentrare. A centrocampo spazio dal primo minuto a Kastanos al posto di Vilhena, mentre confermato il duo Bonazzoli-Dia in attacco. Zanetti non potrà contare su Baldanzi, il giovanissimo gioiello messo in luca nella ...

