Sale la febbre Champions, corse straordinarie della Linea 2 per il match Napoli-Liverpool (Di lunedì 5 settembre 2022) Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha previsto corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League tra Napoli e Liverpool in programma mercoledì 7 settembre alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. A partire dalle 23:10 – spiega una nota – saranno cinque le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui quattro in direzione Napoli Gianturco e una in direzione Pozzuoli. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di, ha previstometropolitane2 dopo ildiLeague train programma mercoledì 7 settembre alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona. A partire dalle 23:10 – spiega una nota – saranno cinque lesupplementari in partenza dalla stazione diCampi Flegrei, di cui quattro in direzioneGianturco e una in direzione Pozzuoli. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle ...

