Sai perché il "conservatorio" si chiama così? Il motivo è la sua funzione originaria (e non si parla di musica) (Di lunedì 5 settembre 2022) Quanti di voi conoscono il vero significato della parola conservatorio? L'origine del nome non ha nulla a che vedere con la musica, come in tanti pensavamo, ma riguarda un aspetto poco conosciuto. Scopriamo quale. L'origine della parola conservatorio è molto diversa dall'idea comune, e non ha nulla a che fare con la musica. Risale a secoli passati e nasconde un significato che potrà sorprendere. Fonte pixabayIl conservatorio non è solo un luogo deputato alla musica, come lo si intende correntemente, ma ha un'origine diversa e inaspettata. Un'origine dal significato più profondo. Continuate la lettura per scoprire qual è. Le vere origini della parola conservatorio La funzione originaria del conservatorio non aveva nulla ...

