Sabatini punge Sarri | “Sue dichiarazioni sugli arbitri molto gravi È andato oltre”

Juventus News 24

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '... Sabatini fa il suo nome: «Il miglior acquisto lo ha fatto la Juventus» Mentre a 16 anni il primo si iscriveva di nascosto alla Dc («allora ci volevano 18 anni...»), l’altro a quell’età prendeva la tessera dei Giovani comunista con il Pci di Enrico Berlinguer («ne sono an ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...