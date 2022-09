Sabatini duro contro Sarri | “Le sue dichiarazioni sono molto gravi Puoi fare un protesta ma è andato molto…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Durante la trasmissione domenicale “Pressing” in onda su Italia 1, si è parlato dei vari episodi arbitrali tra cui quello che ha fattodiscutere, ovvero la gomitata di Mario Rui a Lazzari in area di rigore con l’arbitro Sozza che ha fatto proseguire con l’assenso poi del VAR. Il giornalista Sandroa riguardo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::e la sua frecciata a Mourinho: “Noi non abbiamo speso, ma… Se la Roma dovesse arrivare seconda…” Per la Lazio altra pesante sconfitta in campionato: tifosi biancocelesti furiosiGuglielmo Timpano irride i tifosi della Lazio: “Tutti giù dal trespolo. Tu che hai gufato invano, alza gli occhi…” Bocci sbotta...