Russia, un tribunale di Mosca revoca la licenza di pubblicazione a Novaya Gazeta (Di lunedì 5 settembre 2022) Una Corte a Mosca ha revocato la licenza di pubblicazione per il giornale indipendente Novaya Gazeta, diretto dal Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. La decisione è stata presa su richiesta dell’ente statale per il controllo sui media, Roscomnadzor. Novaya Gazeta aveva comunque sospeso le pubblicazioni per decisione autonoma fin da marzo denunciando pressioni delle autorità per la sua posizione critica contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, come viene definita la guerra in corso all’interno dei confini russi per volere di Vladimir Putin. Il 5 marzo scorso la Duma, il Parlamento russo, ha approvato con larga maggioranza una nuova legge sulla disinformazione: un modo per imbavagliare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Una Corte ahato ladiper il giornale indipendente, diretto dal Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. La decisione è stata presa su richiesta dell’ente statale per il controllo sui media, Roscomnadzor.aveva comunque sospeso le pubblicazioni per decisione autonoma fin da marzo denunciando pressioni delle autorità per la sua posizione critica contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, come viene definita la guerra in corso all’interno dei confini russi per volere di Vladimir Putin. Il 5 marzo scorso la Duma, il Parlamento russo, ha approvato con larga maggioranza una nuova legge sulla disinformazione: un modo per imbavagliare le ...

Patagone1 : @ComVentotene Vedo un po´ dura riuscire a portare la cosa in tribunale: il suo partito ha un accordo con 'Russia Unita' di Putin... - Almagesto75 : @ZittaNonSto Senti cosa di prove ne stanno centinaia e visto che sei cieca spero che le vedrai quando il tuo idolo… - DoinoFiorella : tali'muschiate'per far far a me?Cenerentola di Pievescola,finiscon a Tribunale[e' domenica che vuol fare la vedova… - NikeSkywalker : RT @CasadelsoleTv: Dicembre 2014. Intervista a Giulietto Chiesa, a Venezia per il processo del Tribunale Russell sui crimini di guerra nel… - m7b43 : RT @CasadelsoleTv: Dicembre 2014. Intervista a Giulietto Chiesa, a Venezia per il processo del Tribunale Russell sui crimini di guerra nel… -

Russia, un tribunale di Mosca revoca la licenza di pubblicazione a Novaya Gazeta Il Fatto Quotidiano Russia, revocata la licenza al quotidiano Novaya Gazeta Roma, 5 set. (askanews) - Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza al quotidiano 'Novaya Gazeta' su richiesta del Servizio federale per ... Meloni: “Se cade Kiev a vincere non sarà la Russia ma la Cina” "L'Europa, rischia di ritrovarsi sotto l'influenza cinese", la presidente FdI lo dice partecipando al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio ... Roma, 5 set. (askanews) - Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza al quotidiano 'Novaya Gazeta' su richiesta del Servizio federale per ..."L'Europa, rischia di ritrovarsi sotto l'influenza cinese", la presidente FdI lo dice partecipando al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio ...