Russia | revocata licenza giornale indipendente Novaya Gazeta

(Di lunedì 5 settembre 2022) Una Corte a Mosca ha revocato ladi pubblicazione per il, diretto dal Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. La ...

Una Corte a Mosca ha revocato la licenza di pubblicazione per il giornale indipendente Novaya Gazeta, diretto dal Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. (ANSA) ...La testata diretta da Muratov aveva comunque sospeso le pubblicazioni per decisione autonoma a partire da marzo ...