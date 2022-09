Russia | revocata la licenza alla Novaya Gazeta L’Onu | «Colpo all’indipendenza dei media»

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 settembre 2022) Una Corte a Mosca ha revocato ladi pubblicazione al giornale indipendente. A riferirlo è l’agenzia Ria Novosti, che precisa come la decisione sia stata presa su richiesta del Roscomnadzor, l’ente statale per il controllo sui. Il giornale russo, diretto dal premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, aveva già sospeso le pubblicazioni per decisione autonoma lo scorso marzo, denunciando le forti pressioni delle autorità per la sua posizione critica nei confronti della guerra in Ucraina. Ad aprile, inera stata censurata ancheEuropa. Una voce indipendenteha parlato di un «nuovodeirussi. Negli anni, la ...