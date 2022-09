Russia | revocata la licenza al quotidiano Novaya Gazeta

(Di lunedì 5 settembre 2022) Un tribunale di Mosca ha revocato laal" su richiesta del Servizio federale per il controllo dei media (Roskomnadzor). Lo riferisce Ria Novosti. Olga Lipkina, giudice ...

RobertaMarilli : ++ RUSSIA: REVOCATA LICENZA DEL GIORNALE NOVAYA GAZETA ++ TESTATA INDIPENDENTE DIRETTA DA PREMIO NOBEL MURATOV -

Roma, 5 set. (askanews) - Un tribunale di Mosca ha revocato la licenza al quotidiano 'Novaya Gazeta' su richiesta del Servizio federale per ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 set - "I Paesi europei dicono che non verranno revocate le sanzioni alla Russia. Le sanzioni stanno ...