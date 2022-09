Russia, il giornalista Ivan Safronov è stato condannato a 22 anni per tradimento (Di lunedì 5 settembre 2022) Un tribunale russo ha condannato l'ex giornalista Ivan Safronov a 22 anni di reclusione in una colonia penale dopo averlo riconosciuto colpevole di tradimento, in un caso emblematico per la ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 settembre 2022) Un tribunale russo hal'exa 22di reclusione in una colonia penale dopo averlo riconosciuto colpevole di, in un caso emblematico per la ...

maiortom : A Mosca l’ex giornalista Ivan Safronov (esperto temi difesa, poi consulente Agenzia spaziale russa) è stato appena… - marielSiviglia : RT @ultimenotizie: 'Se chiedessimo agli italiani di scegliere tra la prosecuzione delle #sanzioni verso la #Russia e la povertà energetica… - telodogratis : Russia: il giornalista Safronov condannato a 22 anni - we_ci65 : RT @Sydwerehere: In Russia il giornalista Ivan Safronov è stato condannato a 22 anni. No, non per omicidio o traffico internazionale di stu… - cleghio : RT @Sydwerehere: In Russia il giornalista Ivan Safronov è stato condannato a 22 anni. No, non per omicidio o traffico internazionale di stu… -